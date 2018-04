Apertura record per Avengers: Infinity War, alla soglia dei tre milioni di euro in 24 ore!

Un 25 aprile coi fiocchi per i fan della Marvel che si sono fiondati nelle sale di tutta Italia per assistere alla proiezione di Avengers: Infinity War, cinecomic dei fratelli Russo che finalmente è arrivato nelle sale. Nemmeno 24 ore e il film ha già fatto registrare un record incredibile, destinato probabilmente ad essere solo il primo.

Avengers: Infinity War ha fatto registrare un incasso al box-office italiano che arriva a quasi 3 milioni di euro, cifra che gli fa raggiungere il primato del miglior incasso d'esordio per un cinecomic nelle sale italiane. Le presenze sono state 386.315 e una media per sala di 3.200 euro.

Il film dei fratelli Russo ha sbancato i botteghini nel giorno di festa, sopravanzando titoli come Loro 1 di Paolo Sorrentino, che in due giorni di programmazione ha fatto registrare 673.000 euro d'incasso, di cui ben 418.000 solo nella giornata di ieri.

Al terzo posto si assesta Escobar - Il fascino del male con Javier Bardem nei panni del celeberrimo narcotrafficante, e 192.000 euro al botteghino. Quarto posto per Rampage - Furia animale a quota 2,2 milioni totali (65.000 euro nella giornata di ieri), e infine Io sono Tempesta che incassa altri 49.000 euro.

Avengers: Infinity War sembra destinato a battere molti record, dopo un esordio col botto come quello di ieri. La trama del film vede gli Avengers unirsi nuovamente e trovare l'alleanza dei Guardiani della Galassia per sconfiggere il temibile Thanos, impegnato nella ricerca delle sei Gemme dell'Infinito.