Anyone But You, Sydney Sweeney ha una proposta per Glen Powell nel trailer

Dopo il primo sguardo ad Anyone But You, la commedia rated-r si mostra in un nuovo trailer, nel quale il personaggio interpretato da Sydney Sweeney rivolge una proposta alla controparte narrativa di Glen Powell.

I due protagonisti vengono portati su una barca, dopodiché Sweeney dice a Powell: "Riveliamo a tutti che abbiamo una relazione!", ma Powell non accoglie l'idea con altrettanto entusiasmo: ne deriva una recita che, sotto un occhio più attento, crolla fino a mostrare tutte le contraddizioni soggiacenti.

Altri dettagli emergono dalla sinossi ufficiale del film: "Nella commedia tagliente Everyone But You, Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) sembrano la coppia perfetta, ma, dopo uno straordinario primo appuntamento, succede qualcosa che cambia la loro focosa attrazione, fino a ghiacciarla... perché si ritrovano inaspettatamente coinvolti in un matrimonio in Australia. Fanno perciò quello che farebbero due adulti maturi al posto loro: fingere di essere una coppia".

L'attrice di Euphoria, The White Lotus e Night Teeth non potrebbe essere più felice del progetto. Dopo aver ricordato il periodo delle riprese come "uno dei momenti più belli della sua vita", ha aggiunto: "È stato davvero fantastico! Voglio dire: l'Australia è un posto perfetto nel quale girare, e il cast e la troupe erano così divertenti...". Ecco perché "non ho mai riso così tanto su un set, prima d'ora. Mi sono divertita un mondo. È stato un periodo bellissimo, uno dei più belli della mia vita... L'ho letteralmente adorato".

In un'altra occasione, Sydney Sweeney ha parlato delle scene di nudo, specificando che non smetterebbe (pur mantenendo alcune condizioni).