Anyone but you: primo sguardo alla commedia rated-r con Sydney Sweeney e Glen Powell

La star di Euphoria e The White Lotus, Sydney Sweeney, e la star di Top Gun: Maverick Glen Powelle, sono i protagonisti di Anyone but you, una nuova commedia romantica che uscirà nelle sale cinematografiche nel pieno del periodo natalizio, il 15 dicembre. Online è stata pubblicata la prima immagine che mostra le due star.

Anyone but you è una commedia classificata con rating R, che racconta la storia di due persone che si odiano a tal punto da non riuscire più a resistere l'uno all'altro. La trama si dipana attraverso svariate peripezie nel corso di una vacanza. Diretto da Will Gluck, famoso per essere stato il regista di Amici di letto e Easy Girl, il film promette di rivelarsi una delle screwball comedy più interessanti degli ultimi anni, perfetta per il periodo festivo.



Sweeney è il volto principale del lungometraggio, grazie anche al successo ottenuto sul piccolo schermo con Euphoria e The White Lotus. A breve, Sydney Sweeney reciterà in Madame Web, film ambientato nell'universo di Spider-Man targato Sony.



Glen Powell al suo attivo ha una carriera piuttosto prolifica con la recente partecipazione a Hit Man, il nuovo film diretto da Richard Linklater e presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Non perdetevi la nostra recensione di Top Gun: Maverick, film nel quale Powell recita nel ruolo di Jake 'Hangman' Seresin al fianco di Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller e Jon Hamm.