Anyone but You è la prima commedia romantica a superare i 100 milioni dopo Bridget Jones 3

La commedia romantica ha fatto le fortune di Hollywood nel corso degli anni, ma stanno attraversando ormai da tempo un periodo di magra: le mode, certo, sono passeggere anche nel cinema, ma era chiaro da un po' che il genere avesse bisogno di una ventata d'aria fresca per potersi riprendere. Anyone but You era dunque ciò che serviva?

Il film che sta facendo impazzire i fan di Glen Powell e Sydney Sweeney sembrerebbe in effetti star riportando in auge il genere, almeno stando a quanto dice il box-office: Anyone but You ha infatti appena raggiunto i 100 milioni d'incasso, traguardo agguantato per l'ultima volta ormai un po' di anni fa da una vera fuoriclasse del genere.

Era dai tempi di Bridget Jones's Baby, datato 2016, che una commedia romantica non riusciva a prendersi una simile soddisfazione al box-office: quasi un decennio, dunque, durante il quale le rom-com hanno recitato il ruolo di comparsa, ufficializzando una crisi del genere le cui avvisaglie, a dirla tutta, erano effettivamente già ben visibili all'epoca del film con Renée Zellweger. Vero, una rondine non fa primavera, ma per gli amanti del romanticismo sul grande schermo è sicuramente una bella notizia: occhio a non confondere finzione e realtà, però, perché Glen Powell ha già smentito la sua relazione con Sydney Sweeney.