Anyone but You, la chimica con Sydney Sweeney è stata 'immediata' secondo Glen Powell

"È la persona più facile con cui avere chimica": sono le dichiarazioni di Glen Powell su Sydney Sweeney durante un'intervista con Entertainment Tonight.

L'attore affiancherà Sweeney (che di recente abbiamo visto nei panni di Spider-Woman nella prima foto ufficiale di Madame Web) nella commedia romantica Anyone but You, diretta da Will Gluck. "Una buona rom-com non sopravvive senza una bella chimica, e Sydney è la persona più facile con cui avere chimica. Voglio dire, è stato fin da subito come se ci conoscessimo da sempre, e penso che chiunque sia stato sul set capisca che non mi stanco mai di parlare di Sydney" ha aggiunto Powell.

Definendola "fantastica", l'attore di Top Gun:Maverick ha concluso dicendo: "Questo film mi è sembrato una rom-com a parte perchè è così facile fingere di innamorarsi di Sydney." All'inizio dell'anno l'uscita di alcune foto e video dal set avevano fatto impazzire i fan e dato il via alle speculazioni su una possibile relazione romantica tra Powell e Sweeney, entrambi già impegnati.

I rumour sono stati ulteriormente alimentati dalla compagna di Powell, la modella Gigi Paris, che ad aprile ha unfollowato entrambi sui social. Durante il mese di agosto Sweeney ha commentato finalmente le voci: "È una commedia romantica. Questo è quello che vuole la gente! A me e a Glen non importa. Ci divertiamo così tanto insieme, e ci rispettiamo molto a vicenda: lui è un gran lavoratore, e lo sono anch'io". L'attrice di Euphoria ha aggiunto: "I fan lo vogliono. È divertente dar loro quel che vogliono", suggerendo che qualunque atteggiamento romantico con la co-star sia solo per intrattenimento.

Anche Powell aveva commentato le voci su un possibile tradimento definendole "ingiuste e spaesanti". "Ma ora capisco che adesso è solo una parte di questo mestiere" ha dichiarato nell'intervista per Men Health's di dicembre.

Anyone but You uscirà nei cinema USA il 22 dicembre: ecco quando è prevista l'uscita nelle sale italiane.