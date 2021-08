Anya Taylor-Joy torna con Robert Eggers per il remake di Nosferatu

Anya Taylor-Joy, acclamata star de La regina degli scacchi e Split, si riunirà con il regista Robert Eggers per una nuova versione del leggendario horror a base di vampiri Nosferatu.

Il progetto Nosferatu di Robert Eggers era già stato annunciato per la prima volta nel 2015, dopo l'uscita del suo film d'esordio The Witch, ma da allora è rimasto sospeso in un limbo. In una nuova intervista al Los Angeles Times, Anya Taylor-Joy ha confermato che Nosferatu si farà e che per l'attrice rappresenterà uno dei prossimi ruoli sul suo calendario.

Il film sarà un remake del film muto del 1922 Nosferatu, basato sulla storia di Dracula. L'opera, diretta dal leggendario regista tedesco Friedrich Wilhelm Murnau, fu soggetto di un acclamato remake in dell'altrettanto leggendario Werner Herzog, uscito nel 1979 col titolo di Nosferatu - Principe della notte. Anya Taylor-Joy ha interpretato il ruolo principale nel film di Robert Eggers The Witch, che segue una famiglia puritana che incontra il male nei boschi oltre la loro fattoria del New England e che diede fama ad entrambi gli artisti. La star ha già recitato anche nel nuovo film dell'autore, The Northman, che uscirà nell'aprile 2022. Il thriller storico segue un principe vichingo, interpretato da Alexander Skarsgård, che cerca giustizia per l'omicidio di suo padre. Nel cast anche Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke e Björk. L'ultimo film di Eggers è stato The Lighthouse, con Willem Dafoe e Robert Pattinson.

Tra i prossimi film in uscita di Anya Taylor-Joy ricordiamo il film ancora senza titolo di David O. Russell, che include nel cast anche Margot Robbie, Jennifer Lawrence e Christian Bale, e il prequel di Mad Max: Fury Road, Furiosa, nel quale interpreterà il ruolo principale subentrando a Charlize Theron.