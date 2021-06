Anya Taylor-Joy torna all'horror: sarà con Ralph Fiennes in The Menu

L'abbiamo vista pochi giorni fa nel trailer di Ultima notte a Soho, ma nei progetti futuri di Anya Taylor-Joy c'è anche un altro horror: stando a quanto riporta Deadline, l'attrice che ha raggiunto la fama mondiale grazie a La Regina degli Scacchi su Netflix sarà nel cast di The Menu, insieme a Ralph Fiennes.

Il film, prodotto dalla Hyperobject Industries di Adam McKay insieme a Betsy Koch, sarà diretto da Mark Mylod, già regista di alcuni episodi di serie HBO come Succession e Game of Thrones.

The Menu è descritto come "un cupo thriller psicologico", seppur con delle venature da commedia, e sarà "ambientato nel mondo dell'eccentrica cultura culinaria". Sarà incentrato su una giovane coppia che si reca in un'isola remota per visitare un ristorante esclusivo e assaggiare il sontuoso menu degustazione preparato da un acclamato chef. Ralph Fiennes interpreterà lo chef, mentre Anya Taylor-Joy sarà una delle due metà della coppia.

Nei mesi scorsi Anya Taylor-Joy è stata impegnata sul set di un film segreto di David O. Russell, mentre prossimamente la vedremo anche in The Northman di Robert Eggers, ancora un horror. "Siamo amici prima ancora che colleghi" ha raccontato l'attrice. "Avere l'opportunità di creare di nuovo arte insieme è fantastico. Siamo entrambi cresciuti così tanto ognuno per conto suo, e ora possiamo continuare a crescere insieme. Sono così orgogliosa di far parte di questo progetto... Penso che presenteremo al mondo qualcosa che non ha mai visto prima. Sono onorata di farne parte."