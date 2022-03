Anya Taylor-Joy: la star di The Northman è magnetica sulla cover di Vogue

La carriera di Anya-Taylor Joy è ormai inarrestabile e tra cinema e serie tv la giovane attrice statunitense sembra non sbagliarne una e proprio in virtù degli eccezionali successi raccolti negli ultimi mesi, British Vogue ha deciso di dedicare la propria copertina alla star di The Northman.

Come potete vedere voi stessi dalle immagini riportate in calce alla notizia, Anya Taylor Joy è a dir poco stupefacente nelle fotografie di Craig McDean scattate al termine della settimana della moda parigina dove è stata uno dei volti di punta della maison di haute couture Dior.

L'attrice magnetica e sensuale come non mai, viene presentata come una vera e propria queen, chiaro riferimento questo allo straordinario riscontro ottenuto con La Regine degli Scacchi. La sua carriera però non si è di certo fermata alla serie Netflix, e negli ultimi mesi è apparsa infatti anche in Last Night in Soho e Peaky Blinders mentre, prossimamente la rivedremo in un'aspra epopea storica ambientata nell'Islanda del X secolo che ha ispirato il famoso Amleto di Shakespeare.

Anya-Taylor Joy ha adorato The Northman e nonostante le difficoltà incontrate nel corso delle riprese del film di Robert Eggers ambientato in epoca vichinga, l'attrice ha rivelato di essersi trovata davvero bene a lavorare a così stretto contatto con la natura.