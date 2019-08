Anya Taylor-Joy dal set di New Mutants mostra l'armatura di Magik

Forse inizia a muoversi qualcosa, per davvero questa volta, relativamente a New Mutants, lo sfortunato spin-off in salsa horror della saga di X-Men passato dalla Fox alla Disney dopo la fusione delle due compagnie.

Qualche giorno fa vi abbiamo infatti parlato di una sessione di test-screening finalmente positiva per il film, che grazie a pesanti reshoots sembra essere tornato più in linea alla visione originale di Josh Boone, molto vicina al genere horror come ricorderete (anche se il primo trailer venne pubblicato praticamente quando molte delle persone presenti oggi sulla Terra ancora non erano nate).

Proprio da queste sessioni di reshoots volute dalla Disney, che aveva bocciato il film dopo l'ennesimo test screening andato non proprio bene, arriva un'immagine che mostra Anya Taylor-Joy nei panni di Magik e non con indosso l'armatura della mutante. Potete vedere la foto in calce all'articolo.

Cosa ne pensate? E quali sono le vostre aspettative per il film? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che ad oggi l'ennesima, ma speriamo definitiva data di uscita di New Mutants è fissata per il 3 aprile 2020. Non è chiaro se i reshoots voluti dalla compagnia per aggiustare il film abbiano a che fare in qualche modo con i Marvel Studios, né tanto meno se dietro ci sia lo zampino di Kevin Feige, anche se secondo alcuni è possibile che ora che i mutanti appartengono alla Disney il produttore abbia deciso di cogliere la palla al balzo e introdurre questi personaggi nel Marvel Cinematic Universe.

Staremo a vedere se e quando questo film uscirà. Di sicuro la major non vede possibilità di grandi introiti in New Mutants, come suggerito da un recente report.