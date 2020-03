Anya Taylor-Joy tra le scelte di George Miller come Furiosa nel prequel di Mad Max

Non è un periodo florido per le case cinematografiche, come tutti saprete o potrete ben immaginare: il coronavirus ha imposto lo stop a tempo indeterminato a tutte le produzioni e, nel frattempo, non resta che imbastire trattative per i film che verranno. Lo sta facendo, ad esempio, George Miller per il prequel di Mad Max.

È cosa nota, infatti, che il regista sia da tempo al lavoro su un prequel di Mad Max: Fury Road che spera ovviamente possa bissare il clamoroso successo di pubblico e critica ottenuto nel 2015 con il film che ha rilanciato l'epopea del personaggio nato con Interceptor.

Uno dei sicuri ritorni, tra i personaggi visti in Fury Road, sarà dunque quello di Furiosa: la donna dal braccio meccanico interpretata da Charlize Theron fu uno degli elementi più acclamati del film di Miller, che avrebbe ora l'intenzione di raccontarne le origini.

Al via allora le indiscrezioni per il casting: il nome nuovo, e che ad oggi sembra essere in vantaggio per dare volto alla giovane Imperatrice Furiosa, è quello di Anya Taylor-Joy. La giovane star di Split, Glass e The New Mutants ha infatti avuto in questi giorni un colloquio con George Miller, che pare tenga l'attrice in grande considerazione pur se intento sempre a valutare varie opzioni.

Le riprese del film, comunque, non partiranno prima del 2021: recentemente si è fatto anche il nome di Richard Madden come protagonista del prequel di Mad Max: Fury Road.