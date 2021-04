Anya Taylor-Joy e la saga di Indiana Jones: le uscite su Sky da vedere anche in streaming

Nelle ultime settimane di aprile e nei primi giorni di maggio il palinsesto di Sky Cinema offrirà tante imperdibili chicche per gli appassionati dei grandi spettacoli hollywoodiani, incluso il debutto del cinecomic The New Mutants e un canale dedicato all'intera saga di Indiana Jones.

Lunedì 26 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW debutterà The New Mutants di Josh Boone, con protagonista l'amatissima attrice Anya Taylor-Joy e Maisie Williams de Il Trono di Spade: il film è ambientato nel mondo degli X-Men, al quale però aggiunge toni molto dark nel raccontare la storia di Dani Moonstar, una ragazza sopravvissuta ad una misteriosa catastrofe che si risveglia rinchiusa in un istituto per giovani mutanti.

Inoltre, dall'1 maggio al 7 maggio sul canale 303 di Sky e in streaming su NOW arriva un canale interamente dedicato alle avventure di Indiana Jones, dove saranno in onda tutti i quattro capitoli della saga diretta da Steven Spielberg con Harrison Ford nei panni dell’archeologo più famoso del mondo. Si comincia da I predatori dell'arca perduta del 1981, nel quale Indy è incaricato dal governo americano di ritrovare l'Arca dell'Alleanza, uno scrigno di legno che contiene le tavole dei Dieci Comandamenti, e si proseguirà poi con Indiana Jones e il tempio maledetto (1984), nel quale il protagonista si trova alle prese con la setta dei sanguinari Thugs nel loro tempio sotterraneo.

Nel terzo capitolo, Indiana Jones e l'ultima crociata, l'archeologo libera il padre (l'indimenticabile Sean Connery) sequestrato dai nazisti in un castello in Germania e con lui parte alla ricerca del Santo Graal, la coppa leggendaria in cui Cristo bevve durante l'ultima cena, mentre nel quarto episodio Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo un non più giovanissimo Indiana Jones andrà alla ricerca, insieme a suo figlio (Shia LaBeouf), di un prezioso reperto archeologico, il teschio di Cristallo di Akator.