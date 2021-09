Anya Taylor-Joy rivela: 'Da quando sono famosa, non posso più singhiozzare sugli aerei'

Anya Taylor-Joy è una delle interpreti più apprezzate a Hollywood e la sua carriera è in costante ascesa dopo il successo di The Witch ma è grazie alla serie La regina di scacchi che è riuscita a farsi conoscere in tutto il mondo. Presente a Venezia per Last Night in Soho, l'attrice ha parlato di com'è cambiata la sua vita con la fama.

Dopo The Witch Anya Taylor-Joy pensava di non lavorare più. Ora, intervistata da InStyle, ha raccontato:"Singhiozzavo istericamente sugli aerei come forma di terapia per lasciarmi il lavoro alle spalle. Mettevo un film drammatico e dicevo 'Ok, stasera piangiamo!'. Ma non posso più singhiozzare sugli aerei senza che le persone si preoccupino del mio benessere. Qualcuno dirà 'Stai bene?'".



E quando accade è costretta a rassicurare:"No, tutto ok, è bello piangere. Sono tutte buone lacrime, lo giuro!".

Anya Taylor-Joy racconta nell'intervista che anche la sua sconfinata energia è stata messa alla prova:"Faccio davvero fatica a voler dare tutto a tutti per tutto il tempo. Una delle cose che ho imparato di recente è che devi fare ciò che ti fa sentire bene, non ciò che gli altri ti dicono che dovrebbe farti sentire bene. Se passi il poco tempo che hai libero a fare le cose solo per obbligo la tua anima ne soffre".

L'attrice è consapevole del fatto di vivere un periodo d'oro:"Ho grandi amici che mi prendono in giro senza pietà anche se accenno di essere oberata di lavoro o stressata. Dicono 'Oh, si tesoro, è così triste che tu debba salire su un aereo e fare qualsiasi cosa". Tutto è davvero molto divertente, ma hanno ragione, sono molto fortunata. Sono molto privilegiata. Davvero è così tanto, ma è ancora così bizzarro".



Su Everyeye trovate la nostra recensione di Last Night in Soho, direttamente dalla Mostra di Venezia.