Anya Taylor-Joy ricca, bellissima e intelligente nel primo trailer e poster di Emma

La Focus Features ha pubblicato online il primo trailer ufficiale e un poster per Emma, adattamento cinematografico della beneamata commedia firmata da Jane Austen e diretta per il grande schermo da Autumn de Wilde che vede nei panni della protagonista titolare la splendida e talentuosa Anya Taylor-Joy (Split, Last Night in Soho).

La de Wilde scegliendo la Joy come protagonista assoluta re-immagina la commedia della Austen dedicata alla ricerca del proprio posto nel mondo, di anime affini e di un meritato lieto fine. Bella, intelligente e ricca, Emma Woodhouse è un'ape regina irrequieta che non conosce davvero rivali nella sua sonnecchiante e noiosa cittadina. In questa scintillante e spassosa satira di classe sociale che ruota intorno al dolore della crescita, Emma deve avventurarsi in passi falsi e scelte sbagliate in termini romantici per trovare l'amore che in realtà le è sempre stato vicino.



Scritto Eleanor Catton, nel cast di Emma troveremo anche Johnny Flynn, Bill Nighy, Mia Goth, Miranda Hart, Josh O'Connor, Callum Turner, Rupert Graves e Connor Swindells, per un'uscita prevista nelle sale inglesi il prossimo febbraio 2020. Non c'è ancora una data d'uscita per il mercato italiano.



Vi ricordiamo che rivedremo Anya Taylor-Joy anche nell'atteso Last Night in Soho di Edgar Wright, in arrivo il 18 settembre 2020.