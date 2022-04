Anya Taylor-Joy si raderà per Mad Max Furiosa? Lei vorrebbe, ma George Miller no!

A qualche mese dalle più recenti novità sul nuovo film di George Miller Mad Max Furiosa, finalmente ci sono aggiornamenti sul prequel di Fury Road e riguardano ... i capelli di Anya Taylor-Joy!

Come saprete infatti l'acclamata star di Split e La regina degli scacchi raccoglierà il testimone di Charlize Theron interpretando l'Imperatrice Furiosa negli anni della sua giovinezza e molto prima del suo incontro con Max. Uno dei tratti caratteristici di Anya Taylor-Joy è sempre stato quello dell'acconciatura, anche nei recenti Ultima notte a Soho e The Northman di Robert Eggers, ma al contrario Furiosa è iconica anche per la sua 'testa rasata'.

Come si risolverà questa impasse? Ebbene, secondo la costumista Jenny Beavan, tre volte premio Oscar (incluso quello del 2016 per gli eccezionali costumi post apocalittici di Mad Max Fury Road), al momento ... non sembra esserci una soluzione: "Anya vorrebbe tagliarsi i capelli, ma George è assolutamente contrario" ha infatti rivelato la Beavan in una recente intervista con Variety. "Quindi al momento non so come andrà, non so se si raserà oppure no."

La cosa potrebbe sembrare un dettaglio da poco, ma in realtà al contrario rivela molto sul personaggio di Furiosa e le intenzioni del regista: che Miller voglia appositamente ignorare l'interpretazione di Charlize Theron e creare una Furiosa totalmente diversa rispetto a quella che il pubblico si aspetterebbe? Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il film uscirà il 24 maggio 2024 e che Chris Hemsworth sarà il villain di Mad Max Furiosa.