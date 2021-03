Anya Taylor-Joy racconta: cosa vuol dire girare un film segreto con David O. Russell?

Probabilmente non ne siete al corrente perché del progetto non si sa praticamente nulla, ma David O. Russell sta girando un film altamente segreto con un cast che tenere segreto proprio non si può.

Oltre a Margot Robbie, Christian Bale e John David Washington, il film - il cui titolo è ovviamente sconosciuto - include anche Rami Malek, Zoe Saldana, Robert De Niro, Timothy Olyphant e tanti altri, tra cui pure Anya Taylor-Joy. Proprio quest'ultima, che rivedremo in futuro come Furiosa nel prequel di Mad Max: Fury Road di George Miller, ha provato a condividere qualche dettaglio sul progetto in una recente intervista:

"Il film è stato tenuto segreto anche a tutti noi", ha dichiarato. "E così all'improvviso senti questi nomi e non puoi davvero crederci ... Mi sono ritrovata in mezzo a questi titani del cinema e io sono come una bambina! E' una cosa assolutamente folle."

Volete conoscere dettagli relativi al personaggio interpretato da Taylor-Joy? Mettetevi in fila, dato che non esistono informazioni da nessuna parte, nemmeno sulla scheda ufficiale del film su IMDb. Però è stato reso noto che, tramite un'e-mail personale, David O. Russell, regista del film su una sceneggiatura scritta da lui stesso, ha spiegato perché la star di Emma e La regina degli scacchi è stata scelta.

"Anya è senza paura e intuitivamente vulnerabile e sicura di sé in un modo che è unicamente suo", ha scritto. "È diversa e strana in modi che mi affascinano, sia dal punto di vista dell'oscurità sia da quello della luce". L'attrice 24enne ha recentemente terminato le riprese di The Northman di Robert Eggers, e sarà protagonista del nuovo film di Edgar Wright, Last Night in Soho.