Anya Taylor-Joy racconta com'è rivedersi tre anni dopo in The New Mutants

Dopo l'uscita prevista per il 2018, una serie di motivi hanno fatto rinviare l'arrivo del film The New Mutants, che finalmente sarà nelle sale a partire dal 3 aprile. Anya Taylor-Joy, che nel film intetrpeta Magik, ha parlato del suo ruolo e dell'esperienza sul set con People Magazine.

La giovane attrice, classe 1996, ha raccontato quanto è strano rivedere se stessa interpretare quel ruolo a distanza di quasi tre anni. "È un'esperienza da sballo" ha detto, "soprattutto perché, voglio dire, penso che tutti quelli che stanno per arrivare ai vent'anni pensano di essere cresciuti, poi ne compiono ventuno e si dicono: Ehi! Eri un bambino! Non lo so, mi sembra di essere cresciuta molto da allora, ma è anche divertente perché mi sono divertita un sacco a recitare quel personaggio."

Per quanto riguarda il personaggio di Magik, Anya Taylor-Joy ha poi continuato: "È davvero impertinente. Non si fa molti problemi ed è divertente andare in qualsiasi ambiente con quel tipo di atteggiamento". L'attrice aveva già offerto alcune anticipazioni sul ruolo di Magik in un'altra intervista con MovieWeb. "Adoro quel personaggio, e mi sono divertita così tanto a interpretarla ogni singolo giorno. Spero che la gente la ami tanto quanto la amo io. È un personaggio esuberante, ma è davvero divertente."

The New Mutants è diretto da Josh Boone e scritto dallo stesso Boone con Knate Lee. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Maisie Williams, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt ed Henry Zaga.

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata al nuovo spot di The New Mutants.