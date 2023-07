Anya Taylor Joy si paragona a Liam Neeson: 'Sono come in Io vi troverò'

Anya Taylor Joy si conferma uno dei volti emergenti del cinema e della televisione: dopo La Regina degli Scacchi, l'attrice ha ricoperto ruoli via via più impegnati mostrando anche una certa predisposizione per i film ambientati nel passato, come Emma di Autumn de Wilde: qui l'attrice ha dato prova di un talento nascosto!

L'attrice, infatti, ha rivelato che riesce a farsi sgorgare il sangue dal naso a comando, un po' come Margot Robbie riesce a piangere a comando, e affermando queste parole non ha potuto che paragonarsi a Liam Neeson in Io vi troverò: "Sono come Liam Neeson in 'Taken' - ha dichiarato l'attrice in un'intervista a The Guardian - e ho molte abilità singolari che risulterebbero inutili al di fuori del mondo". Malgrado sul set l'idea di partenza fosse quella di aggiungere successivamente il sangue digitalmente, Taylor-Joy ha mostrato di saper eseguire questa scena senza la post-produzione e la regista non ha potuto essere più soddisfatta!

L'attrice interpreterà una Furiosa più giovane nel nuovo capitolo della saga post-apocalittica Mad Max: Furiosa dove l'attrice interpreterà i panni del personaggio iconico di Charlize Theron, ma fan di Mad Max, niente paura: l'attrice ha dato la sua benedizione a Anya Taylor-Joy giudicandola una scelta perfetta per il ruolo di Furiosa.