Anya Taylor-Joy non riesce a scattare un selfie con un telefono Android: il video è virale

Dalle parti di Hollywood sono gli iPhone ad andare per la maggiore: le star della settima arte vengono spesso avvistate con addosso questo o quel prodotto Apple, per cui è lecito immaginare che buona parte di queste non abbia particolare dimestichezza con i sistemi Android. Per informazioni, chiedere ad Anya Taylor-Joy.

L'attrice che è stata pregata da George Miller di interpretare Furiosa è infatti stata protagonista nelle scorse settimane di una simpatica gag diventata inevitabilmente virale sui social: durante uno dei suoi tanti red carpet, infatti, Taylor-Joy ha tentato come sempre di accontentare i fan che le chiedevano un selfie... Ma qualcosa è andato storto!

Quel qualcosa, come avrete intuito dall'apertura della news, corrisponde al sistema operativo dello smartphone posto all'attrice: un Android, appunto! La cosa ha evidentemente messo in crisi la star di Dune - Parte 2, che dopo un paio di tentativi si è dovuta arrendere passando alle richieste successive degli altri fan in coda.

Immediata l'ironia sui social, soprattutto riferita al povero fan che avrebbe potuto portarsi a casa una foto con Anya Taylor-Joy e che si è dovuto invece accontentare delle scuse dell'attrice! Il messaggio, comunque, è chiaro: per occasioni del genere cercate di munirvi di iPhone (o di un suo possessore) onde evitare il rischio di fare un buco nell'acqua!

