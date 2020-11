Anya Taylor-Joy e Nicole Kidman sono terrorizzate da The Northman: ecco cosa hanno detto

Nel corso di due diverse interviste, le attrici del momento Anya Taylor-Joy e Nicole Kidman, sulla bocca di tutti per le miniserie La regina degli scacchi e The Undoing, hanno parlato dell'attesissimo The Northman, il nuovo horror scritto e diretto da Robert Eggers.

In una nuova intervista con Collider, la Kidman ha detto di essere già terrorizzata, tuttavia non considera questa sensazione come una cosa negativa. Secondo l'attrice, alcuni dei suoi lavori migliori in passato sono stati realizzati grazie alla paura:

"Sono piuttosto terrorizzata in questo momento. Sembro calma ma dovreste vedere cosa mi sta succedendo dentro. Mi piacerebbe dire che so cosa sto facendo, ma molte volte prendo decisioni molto spontanee e piuttosto audaci con pochissima cautela o ragionamenti. Ma c'è una sensazione di abbandono che trovo positiva nel dire: 'Okay, basta, lo farò'".

Dall'altra parte Anya Taylor-Joy non vede l'ora di riunirsi a Robert Eggers, che la lanciò col suo film d'esordio The Witch. Sempre a Collider, l'attrice ha detto di essere "al settimo cielo": "Robert e io siamo amici da più tempo di quanto siamo stati colleghi di lavoro. Avere l'opportunità di creare di nuovo arte insieme è fantastico. Siamo entrambi cresciuti in questi anni e ora possiamo continuare a farlo insieme. Sono così orgogliosa di far parte di questo progetto. Penso che presenteremo al mondo qualcosa che veramente nessuno ha mai visto prima. Sono felice di farne parte. Il primo giorno sul set ho pensato: 'Farà molto freddo, e non ti sentirai mai a tuo agio, ma sarà fantastico. È così e basta.'"

Con un cast che include anche Willem Dafoe e Alexander Skarsgard, The Northman sarà ambizioso e imponente.