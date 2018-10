Anya Taylor-Joy nel cast di Emma, adattamento dell'omonimo romanzo di Jane Austen

La giovane star Anya Taylor-Joy sarà la protagonista di Emma, nuovo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo della scrittrice inglese Jane Austen.

L'opera della Austen fu pubblicata per la prima volta nel 1815: si tratta di una commedia incentrata sul personaggio di Emma Woodhouse, una ragazza che non può fare a meno di intromettersi costantemente nelle vicende amorose altrui.

Il film segnerà il debutto alla regia cinematografica di Autumn de Wilde, noto soprattutto per il suo lavoro nei video musicali per artisti come Beck e Death Cab for Cutie. La sceneggiatura sarà realizzata da Eleanor Catton, autrice dei romanzi La Prova e Gli Illuiminati, anche lei al debutto nel cinema.

La notizia dell'adattamento di Emma arriva casualmente il giorno dopo l'annuncio di un imminente reboot di Ragazze a Beverly Hills, commedia anni '90 che era basata proprio sul romanzo della Austen, ambientato però ai giorni nostri. L'opera è stata precedentemente adattata per il cinema nel 1996, ​​con Gwyneth Paltrow nella parte di Emma.

La Taylor-Joy prossimamente sarà vista in Glass, sequel di Split, e poi in New Mutants. Sarà attiva anche in ambito televisivo, dato che pochi giorni fa si è unita al cast della quinta stagione di Peaky Blinders, che arriverà su Netflix nel corso del 2019.