Anya-Taylor Joy è la nuova musa di Christopher Nolan? Ecco le ultime novità da Hollywood

L'Hollywood Reporter ha pubblicato nelle scorse ore un articolo molto interessante sul nuovo modello di star-system nell'industria contemporanea, e un insider rimasto anonimo ha parlato del futuro degli attori e delle attrici di oggi, menzionando tra loro Anya-Taylor Joy.

L'attrice 25enne è una delle attrici più richieste del settore - se non la più richiesta, anche grazie all'imprevedibile successo de La regina degli scacchi. "È una star di Hollywood della vecchia scuola", ha dichiarato un 'rappresentante di spicco' del mondo di Hollywood, rimasto anonimo, notando quanto sia difficile assicurarsi Anya-Taylor Joy in un film adesso. In effetti, l'attrice ha una sfilza di progetti di alto profilo all'orizzonte, dal thriller psicologico di Edgar Wright Last Night in Soho al prossimo film all-star di David O. Russell (ancora senza titolo), per non parlare dello spin-off di Mad Max su Furiosa, in uscita nel 2023.

“Se sento che le opportunità che mi vengono date non sono quelle giuste, allora devo tirare fuori il carattere e dire, 'Ehi, penso che forse potrei fare questo ruolo se mi dai il l'opportunità di provare'", ha dichiarato la stessa attrice all'Hollywood Reporter. L'innominato rappresentante di spicco ha anche aggiunto che Anya-Taylor Joy diventerà la prossima musa di Christopher Nolan o di un altro regista molto richiesto, come Denis Villeneuve, rincarando la dose: "È solo questione di tempo prima che vinca un Oscar".

