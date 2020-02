Anya Taylor-Joy sul montaggio finito di The New Mutants: 'Josh Boone ne è entusiasta'

Dopo anni dall'annuncio dell pellicola e, soprattutto, gli alti e bassi della produzione, l'attesissimo spin-off The New Mutants arriverà nei cinema il prossimo aprile: se per noi mancano ancora 2 mesi alla visione, la protagonista Anya Taylor-Joy ha già visto la versione definitiva del film e lo ha commentato ai microfoni di Collider.

"Ho visto il montaggio finale del film ed è veramente bello: Josh Boone [regista] ne è entusiasta ed è stato decisamente bello vederlo insieme all'intero cast riunito. Non so come spiegarlo, ma è come se presentassimo al mondo l'amico che tutti credevano inventato ed è tutto un "Guarda! Te l'avevo detto! Esiste davvero!". Ci sono così tante cose che mi aspettano nei prossimi mesi che sono sopraffatta dalle emozioni: adesso sono in cinque fil, tutti in uscita quest'anno, e quello che sto cercando di fare è lavorare sodo, dormire il giusto e rendermi cura di me."

Probabilmente, la descrizione fatta dall'attrice su The New Mutants come di un amico immaginario è la più calzante di tutte: le riprese si svolsero durante l'estate del 2017, ma da allora, a causa della cessione della 20th Century Fox alla Disney (che ne ha cambiato il nome in 20th Century Studios) il progetto fu temporaneamente sospeso ed è stato ripreso solo alla fine del 2018. Da lì, tra interruzioni e uscite posticipate, siamo arrivati al 2 aprile 2020, data in cui arriverà nelle sale italiane.

The New Mutants racconterà le vicende dei cinque mutanti Illyana Rasputin/ Magik (Anya Taylor-Joy), Rahne Sinclair/ Wolfsbane (Maisie Williams), Sam Guthrie/ Cannonball (Charlie Heaton), Roberto da Costa/ Sunspot (Henry Zaga) e Danielle Moonstar/ Mirage (Blu Hunt) e per altre curiosità vi rimandiamo alle dichiarazioni dell'ex Arya Stark su Wolfsbane e alle nuove foto della Tatlor-Joy nei panni di Magik.