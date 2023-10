Anya Taylor-Joy, matrimonio in segreto a Venezia: il vestito fa impazzire i social

L'attrice Anya Taylor-Joy si è sposata con il musicista Malcolm McRae, come raccontato nelle ultime ore da W e Daily Mail. Il matrimonio in grande stile si è svolto lo scorso fine settimana a Venezia, nella storica residenza di Palazzo Pisani Moretta, proprio sul Canal Grande. Nonostante il riserbo, Taylor-Joy è stata paparazzata.

La star è stata avvistata in vestaglia bianca proprio nel bel mezzo dei preparativi. Centocinquanta gli invitati al grande evento, tra cui star del calibro dell'attrice Julia Garner, dell'attrice e modella Cara Delevingne, nonché Nicholas Hoult, Keleigh Sperry e Miles Teller.



Il giorno dopo il cambio location, vicino all'hotel St. Regis Venice, mentre per l'occasione Anya Taylor-Joy - che in passato ha azzardato un paragone con Liam Neeson - ha sfoggiato un abito maison Dior, con tulle in chiaro e un'ampia gonna, con tanto di velo bianco sul capo e un colibrì che campeggia sul petto.

L'attrice è una habitué di Venezia, come testimonia lei stessa sui social con post che dichiarano amore alla città di Venezia, uno dei luoghi maggiormente visitati al mondo.

Qualche mese fa Anya Taylor-Joy ha confessato i propri attacchi di panico, che l'hanno spesso condizionata sui set.

L'ultimo film uscito al cinema nel quale ha recitato è Amsterdam, diretto da David O. Russell, con un cast ricco di star.

Nata a Miami, Anya Taylor-Joy è una delle attrici di Hollywood più richieste, famosa per il suo lavoro sul grande schermo in film come Glass e The Northman.