Anya Taylor-Joy: ecco la Magik di The New Mutants con il costume originale dei fumetti

Nonostante l'insuccesso al box-office internazionale, The New Mutants ha incontrato comunque l'affetto di diversi fan del fumetto originale e in generale di quanti hanno apprezzato la saga degli X-Men partorita dalla Fox al cinema. In questi giorni alcuni di loro hanno voluto omaggiare il personaggio interpretato da Anya Taylor-Joy: Magik.

Attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram, l'utente christ_ave41 ha ritratto l'attrice nei panni di Magik ma dotandola dell'iconico costume giallo e con tanto di spada. Il risultato è a dir poco impressionante e di assoluto impatto (potete visualizzarlo nel post in calce a questa news). Le immagini successive mostrano il personaggio in diverse varianti, con sfondo nero o con tutto il costume volto in nero mentre la spada acquisisce sempre maggior potere e viene dipinta con un azzurro elettrizzante. Il costume in giallo e nero è modellato sull'uniforme Shadowcat di Kitty Pride.

Recentemente, The New Mutants ha raggiunto un insolito record, nonostante il suo fallimento al box-office. La pellicola di Josh Boone nell'ultima settimana è risultata infatti la più venduta tra le uscite in home video, diventando anche il film più popolare nella classifica di Fandango (che monitora appunto le vendite dei titoli in home video). The New Mutants è primo anche nella classifica di Vudu, piattaforma un tempo appartenente al gruppo Walmart.

Il film ambientato nell'universo degli X-Men e ultimo dell'era pre-Disney dei mutanti ha dato filo da torcere a pellicole come Il giorno sbagliato con Russell Crowe, l'horror Come Play o ancora il live-action di Mulan della stessa Disney (fermo in quarta posizione).

Siete tra coloro che hanno apprezzato The New Mutants o fate parte della schiera di detrattori del film? Diteci la vostra nei commenti! Il regista Josh Boone ha dichiarato di voler fare scelte più accorte; Maisie Williams, invece, ha il desiderio di seguire le orme di Robert Pattinson dopo The New Mutants.