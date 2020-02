Anya Taylor-Joy è Magik nelle nuove immagini di The New Mutants

A The New Mutants spetterà un compito importante quanto ingrato, quello di rilanciare (ma non in ottica Marvel Cinematic Universe, almeno stando alle smentite arrivate da Disney) un brand dei mutanti reduce da alcuni risultati non proprio entusiasmanti. I fan sembrano comunque nutrire parecchia curiosità, almeno stando a quanto si vede sui social.

Parecchie sono state, infatti, le reazioni alla foto postata oggi su Twitter, nella quale vediamo l'attrice Anya Taylor-Joy mostrarsi nei panni della sua Illyana Rasputin (aka Magik). I fan che hanno commentato la foto sembrano essere piacevolmente impressionati dall'aspetto del personaggio, ma la loro attenzione è caduta anche su un altro dettaglio visibile nella foto.

Illyana stringe infatti tra le braccia quello che sembra essere un peluche di Lockheed, il draghetto di compagnia di Kitty Pryde. La cosa non è passata inosservata, con il risultato che un bel po' di fan sono letteralmente impazziti per il riferimento piazzato in maniera abbastanza inaspettata: in tanti hanno immediatamente cominciato a chiedere il rilascio sul mercato di peluche come quello che vediamo tra le mani di Anya Taylor-Joy.

Illyana ci era stata mostrata già in alcune foto di The New Mutants rilasciate nelle scorse settimane; la collega di Taylor-Joy Maisie Williams, intanto, si è detta convinta che i rinvii non abbiano alterato la qualità di The New Mutants.