Anya Taylor-Joy ha imparato a guidare per Furiosa: 'Così posso fare i miei stunt!'

Per il prossimo film della saga di Mad Max di George Miller, lo spin-off di Furiosa, la vincitrice del Golden Globe e candidata all'Emmy Anya Taylor-Joy ha finalmente deciso di prendere la patente.

L'attrice 25enne erediterà il personaggio interpretato da Charlize Theron nel precidente capitolo Mad Max: Fury Road, col nuovo capitolo che racconterà la giovinezza dell'Imperatrice Furiosa. In un nuovo profilo pubblicato dal Los Angeles Times, l'outlet rivela che Anya Taylor-Joy ha "imparato a guidare l'auto per poter compiere la maggior parte delle acrobazie pensate da Miller per il nuovo film. Purtroppo però questo è tutto ciò che l'attrice ha potuto rivelare del segretissimo blockbuster, specificando: "Sto cercando di non mettermi nei guai!". L'attrice ha anche aggiunto che ha avuto dei maestri di guida d'eccezione, dato che ha imparato come comportarsi al volante "sotto la tutela della squadra di stuntman di George Miller".

A quanto pare le riprese di Furiosa non inizieranno fino al prossimo anno, confermando un precedente rapporto in cui l'attore Yahya Abdul-Mateen II aveva rivelato che avrebbe iniziato a lavorare al film a febbraio 2022. "Tutti i miei amici mi dicono di prendermi una pausa" ha confessato Anya Taylor-Joy, "ma i ruoli che ho in programma sono troppo belli."

Mad Max: Furiosa uscirà il 23 giugno 2023: quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nei commenti.