Anya Taylor Joy: 'Furiosa ha una scena di 15 minuti che ha richiesto 80 giorni di riprese'

Insieme alle nuove foto promozionali di Furiosa, il marketing per l'attesissimo nuovo film di George Miller ambientato nel mondo di Mad Max è passato anche per un'intervista della protagonista Anya Taylor Joy, interprete della giovane imperatrice Furiosa nel prequel di Mad Max: Fury Road.

Parlando alla rivista Total Film, Doug Mitchell, partner di produzione di lunga data del regista George Miller, si è lasciato sfuggire che Furiosa contiene "una sequenza di 15 minuti che ci ha richiesto 78 giorni per essere girata" e che ha richiesto la presenza di 200 stuntman sul set ogni giorno. Il nome in codice per la sequenza durante la produzione era “Stairway to Nowhere”, che l'attrice ha ricordato in questo modo:

"George e io abbiamo parlato a lungo sull'importanza di questa sequenza e sul perché avrebbe richiesto così tanto tempo per essere girata. In sostanza, si vede una sorta di accumulo di abilità nel corso di una battaglia, e questo è molto importante per capire quanto sia intraprendente Furiosa, dal punto di vista della grinta. È la sequenza più lunga che ognuno di noi abbia mai girato. Il giorno in cui abbiamo finito, tutti hanno ricevuto una bottiglia di vino ribattezzata “Stairway to Nowhere”!”

Furiosa uscirà il 23 maggio nelle sale italiane. Per altri contenuti leggete la reazione del pubblico del CinemaCon a Furiosa.

Su Prey - Bd è uno dei più venduti di oggi.