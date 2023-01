Anya Taylor Joy Furiosa...d'inverno! Si getta seminuda nella neve per festeggiare il 2023

In attesa di vederla nella calura spietata del deserto post-apocalittico del prequel di Mad Max Fury Road Furiosa, la superstar Anya Taylor-Joy ha stupito i suoi follower sui social pubblicando sulla sua pagina ufficiale di Instagram una bravata a dir poco...da brividi.

Come potete vedere nel filmato in calce all'articolo, infatti, insieme ad un gruppo di amici e con indosso solo uno striminzito costume da bagno Anya Taylor-Joy si è gettata nella neve alta a corpo morto per poi correre di gran carriera a trovare riparo in una vasca di acqua calda: una sfida degna della maga slava Olga, il personaggio che la star ha interpretato nel recente The Northman.

Vi ricordiamo che prossimamente Anya Taylor-Joy tornerà in diversi progetti molto attesi: il primo è ovviamente Super Mario Bros., film d'animazione di Nintendo e Illumination/Universal che arriverà ad aprile 2023 e nel quale l'attrice ha prestato la voce al personaggio della principessa Peach. Nel 2024, poi, Anya Taylor-Joy sarà in Furiosa, il nuovo film di George Miller ambientato nell'universo narrativo di Mad Max, nel quale l'attrice vestirà i panni di una versione più giovane del personaggio dell'Imperatrice Furiosa, reso iconico da Charlize Theron nel capolavoro del 2015 Mad Max Fury Road. Tra gli altri progetti meno noti, invece, segnaliamo The Gorge di Scott Derrickson e Laughter in the dark di Scott Cooper, entrambi in pre-produzione.

Per altre novità legate ad Anya Taylor-Joy, vi segnaliamo che il thriller The Menu arriverà su Disney Plus tra pochi giorni in esclusiva per tutti gli abbonati: cliccate sul link evidenziato per scoprire la data precisa.