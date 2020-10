Anya Taylor-Joy: 'Ecco la cosa più strana che mi ha detto M. Night Shyamalan'

Anya Taylor-Joy oggi è considerata una delle giovani attrici più quotate di Hollywood, e il suo successo repentino è dovuto soprattutto a The Witch di Robert Eggers e Split di M. Night Shyamalan, entrambi usciti nel 2016.

Nel corso di una recente intervista l'attrice ha rivelato qual è stato il consiglio più strano mai ricevuto su un set, e la Palma d'Oro in questo senso va tutta a M. Night Shyamalan. Ecco cos'ha detto Anya Taylor-Joy in proposito:

"Night ha cambiato per sempre il modo in cui mi comporto su un set. Una volta stavo girando una scena nei panni di Casey e ho iniziato a piangere, sono andata avanti per ore. E lui è venuto da me e molto dolcemente mi ha detto: 'Questo è bellissimo, ma ti ho visto piangere prima di oggi e so che queste sono le tue vere lacrime. Non essere egoista, fa che il tuo personaggio abbia le sue, di lacrime.' E a quel punto il mio cervello è esploso. Ho pensato: 'Giusto. Non piangere per te stesso; non pensare a qualcosa che è successo a te, perché quel pozzo prima o poi si esaurirà. Piangi perché ci tieni a questa persona, questo personaggio, piangi per lei'. E da allora ciascuno dei miei personaggi piange in modo diverso. E ogni volta che succede, mi interessa sempre.' E' stato un grande consiglio".

Ricordiamo che M. Night Shyamalan tornerà col suo nuovo film Old, mentre Anya Taylor-Joy la rivedremo prima in Last Night in Soho di Edgar Wright e poi in Furiosa, lo spin-off prequel di Mad Max: Fury Road. Ecco cosa ha detto l'attrice a proposito del suo nuovo ruolo, che la vedrà nei panni dell'iconico personaggio di Charlize Theron.