Anya Taylor-Joy 'devastata' dopo The Witch: 'Pensavo che non avrei lavorato mai più'

Nel corso di una recente intervista promozionale con The Hollywood Reporter, Anya Taylor-Joy ha commentato il suo esordio nella recitazione con The Witch, celebre horror scritto e diretto dal regista Robert Eggers.

Nel 2015, l'anno successivo a Vampire Academy di Mark Waters (al quale prese parte con un ruolo non accreditato), la Taylor-Joy con la sua prova in The Witch ha attirato immediatamente l'attenzione della critica e del pubblico e da lì in poi non si è più fermata diventando una delle attrici più richieste e acclamate sulla piazza. Eppure, dal suo punto di vista, tutto sembrava già finito: "Rob ci ha mostrato il film forse due ore prima della prima proiezione per il pubblico, ed ero devastata", ha dichiarato Anya Taylor-Joy. “Pensavo che non avrei mai più lavorato, ho ancora i brividi a pensarci. Fu una delle peggiori sensazioni della mia vita. Pensai: 'Ho deluso le persone che amo di più al mondo. Non ho fatto bene il mio lavoro' E di solito sono una persona abbastanza prolissa, mi piace parlare, mi piace comunicare, ma lì per lì non ho detto una parola, ho solo pianto. Non potevo sopportare di vedere la mia faccia così grande".

Inutile dire che Anya Taylor-Joy, per una volta, ha sbagliato alla grande: prossimamente, lo ricordiamo, l'attrice si riunirà al regista Robert Eggers per The Northman, in uscita nel 2022 per Focus Features, mentre nel corso della prossima estate erediterà il ruolo di Furiosa che fu di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road di George Miller nel prequel incentrato sulla giovinezza dell'imperatrice Furiosa.

Quale dei due film attendete di più? Ditecelo nei commenti.