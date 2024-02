Anya Taylor-Joy criticata dalla comunità musulmana per il look alla premiere di Dune 2

Neanche il tempo di fare la sua inaspettata comparsa nel cast di Dune 2 che Anya Taylor-Joy ha già scatenato un piccolo inferno intorno a sé: il motivo non è da ricercare nei tumulti che sconvolgeranno Arrakis nel film di Villeneuve, ma nell'appariscente abito indossato dall'attrice in occasione della premiere.

La star de La Regina degli Scacchi si è infatti presentata ai fotografi con un vestito bianco a capo coperto che a molti ha dato l'impressione di voler imitare gli abiti delle donne musulmane: la polemica, dunque, non ha tardato a esplodere coinvolgendo chi, sui social, ha immediatamente puntato il dito contro l'attrice.

"Fanno i cosplay delle donne musulmane ma non parlano mai di loro", "Mentre una ragazza bianca lo indossa perché va di moda, una ragazza musulmana lo indossa come simbolo di oppressione" si legge in alcuni commenti apparsi su X, espressione di quell'accusa di orientalismo (la tendenza a imitare gli elementi tipici delle culture orientali, banalizzandoli e rendendoli poco più che stereotipi) che in queste ore pende sul capo di Anya Taylor-Joy e dei suoi stylist. Al momento l'attrice non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle polemiche di cui sopra: si sgonfierà tutto come la più classica bolla di sapone o sentiremo ancora parlare di tutto ciò? Staremo a vedere! Tornando a parlare del film, intanto, ecco quando scadrà l'embargo sulle recensioni di Dune 2.