Anya Taylor-Joy conferma le motivazioni dietro il posticipo di New Mutants

Previsto per questo aprile, il film New Mutants diè stato posticipato al febbraio 2019, lasciando l'amaro in bocca a numerosi fan dei personaggi originati nei fumetti della

"Beh, l'unica cosa che posso dire, senza incappare in problemi, è che questo posticipo è stato deludente, un po' frustrante" ha spiegato in un'intervista esclusiva Anya Taylor-Joy, interprete del personaggio di Magik all'interno del cinefumetto.

Secondo i rumor ci saranno delle riprese aggiuntive che permetteranno a Josh Boone di aggiungere un nuovo personaggio (Warlock?) all'interno del già nutrito cast. Bene, questa voce di corridoio è stata confermata ufficialmente dalla stessa attrice durante quest'intervista: "Penso che ci sia una grande responsabilità nel garantire che il film sia fatto bene, fornendo ai fan qualcosa di cui possano essere felici ed entusiasti. Quindi, non credo che questo posticipo sia negativo perché è sicuramente più importante assicurarsi di avere un prodotto fatto bene piuttosto che affrettarsi per rispettare una data di uscita. Quindi, si spera, che tutte queste riprese aggiuntive e l'aggiunta del nuovo personaggio daranno ai fan un prodotto del tutto soddisfacente e meraviglioso".

New Mutants sarà distribuito dalla Twentieth Century Fox il 14 febbraio 2019 per la regia di Josh Boone.