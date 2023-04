Anya Taylor-Joy compie 27 anni: 'L'attacco di panico sul set? Pensai: 'Ho rovinato tutto''

Tra le stelle più luminose della sua generazione, Anya Taylor-Joy festeggia oggi i suoi primi 27 anni: nata il 16 aprile del 1996, l'attrice di The Witch e Ultima Notte a Soho ha vissuto nel corso di quest'ultimo quinquennio una vera e propria esplosione in termini di notorietà, passando però anche attraverso momenti di forte stress.

Non tutti sanno, infatti, che l'attrice recentemente apparsa vestita da Peach alla premiere di Super Mario Bros. soffrì di un attacco di panico sul set di Emma: nonostante la sua reazione eccessivamente severa verso sé stessa, però, la nostra Anya si trovò immediatamente circondata dall'affetto di tutta la crew.

"La mia reazione istintiva fu: 'Ho rovinato tutto'. L'affetto che tutti mi dimostrarono mi fece capire che mi ero fermata soltanto per un'ora e mezza, ma un'ora e mezza per me significava: 'Ho ritardato le riprese di un'ora e mezza!'. Tutti furono davvero gentili con me, tipo: 'Stai andando benissimo, questa è una roba grossa e va benissimo avere un attimo di tentennamento'. Penso mi abbiano fatto sentire un po' più a mio agio con l'essere umana" furono le sue parole.

La speranza, ovviamente, è che il successo di Anya Taylor-Joy possa andare di pari passo con una condizione mentale sempre più serena e, soprattutto, con la consapevolezza di potersi fermare un attimo quando le cose si fanno troppo stressanti. Le soddisfazioni, d'altronde, ad oggi non sono mancate di certo!