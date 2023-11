Anya Taylor Joy nel cast di Fantastici 4? Potrebbe interpretare Silver Surfer donna

Nelle scorse settimane si è parlato tantissimo della possibilità che Fantastici 4 introdurrà nel MCU un Silver Surfer donna, e in queste ore quelle indiscrezioni sono state alimentate da una novità clamorosa che riguarda l'amatissima attrice Anya Taylor Joy.

Secondo quanto riportato dal famoso insider DanielRPK, che è stato il primo a diffondere la notizia che Pedro Pascal interpreterà Reed Richards in Fantastici 4, ha rivelato nel suo ultimo post che anche Anya Taylor Joy farà parte del cast del film Marvel, in un ruolo misterioso non rivelato che sarà però legato alla sfera dei villain: non ci è voluto molto prima che i fan facessero due più due, collegando l'indiscrezione di DanielRPK con le recenti voci di corridoio che vorrebbero una versione donna di Silver Surfer come araldo di Galactus in Fantastici 4 (secondo quanto riferito, Galactus sarà interpretato da Antonio Banderas o da Javier Bardem).

Ovviamente, qualora la voce sul casting di Anya Taylor Joy dovesse essere confermata, potrebbe finire con l'interpretare un ruolo totalmente diverso da Silver Surfer (una cui versione femminile esiste già nei fumetti Marvel): del resto Marvel Comics include un nutrito gruppo di Araldi di Galactus oltre a Norrin Radd alias Silver Surfer, come ad esempio Caduto, il Signore del Fuoco, Air-Walker e Terrax, ma anche diverse araldi femminili come Lambda-Zero, alias Stardust, e la terrestre Frankie Raye, che si offrì come araldo di Galactus per convincerlo a risparmiare la Terra e successivamente assunse l'identità di Nova.

Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi, restate sulle pagine di Everyeye.