Anya Taylor-Joy diventa Batgirl nella sensazionale fan-art di The Geek Room!

Dopo la fan-art dedicata a Daisy Ridley, il web recluta Anya Taylor-Joy per la parte di Batgirl, la supereroina di Gotham City presto protagonista di un nuovo cinecomic della DC Films attualmente in lavorazione per HBO Max.

La fan-art, come testimonia anche il 'cameo' di Jeffrey Wright nei panni di James Gordon, il padre di Barbara Gordon alias Batgirl, a quanto pare è 'ambientata' nel prossimo universo cinematografico DC Films di The Batman di Matt Reeves, che sarà stand-alone rispetto al DCEU.

In realtà non è dato sapere se il film di Batgirl, che sta lentamente prendendo forma in casa Warner Bros., sarà ambientato nel DCEU oppure nell'universo narrativo con protagonista Robert Pattinson, che proprio HBO Max sta attualmente espandendo con una serie tv dedicata al Gotham PD: Batgirl è uno dei tanti progetti in lavorazione alla DC Films con una sceneggiatura scritta da Christina Hodson, che per la casa di produzione ha già lavorato al copione di Birds of Prey e a quella di The Flash.

Recentemente abbiamo anche appreso inizialmente che Zack Snyder aveva intenzione di far debuttare Batgirl nella sua saga di Justice League, con Ben Affleck che l'avrebbe reclutata nel suo The Batman per combattere Deathstroke. Tra l'altro Anya Taylor-Joy, che ha già debuttato nel mondo dei supereroi cinematografici grazie a The New Mutants (per non parlare di Split e Glass), è già in casa Warner Bros. grazie al prequel di Mad Max: Fury Road, intitolato Furiosa: voi la vedreste bene nei panni di Batgirl? Ditecelo nei commenti!