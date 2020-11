Quante volte Anya Taylor-Joy è apparsa nuda nei film? I ruoli più osé della star

Dopo aver esplorato i nudi di Michael Fassbender e quelli dell'attrice Florence Pugh, oggi ripercorreremo la carriera di Anya Taylor-Joy attraverso i suoi ruoli più osé.

Oggi sulla bocca di tutti grazie al successo della mini-serie Netflix La regina degli scacchi, Anya Taylor-Joy ha iniziato la sua carriera nel 2014 con Vampire Academy di Mark Waters, in una scena purtroppo cancellata che non le permette di ottenere un credito come attrice del progetto: il successo però arriva l'anno successivo con l'horror The Witch, il primo capolavoro dell'allora esordiente Robert Eggers.

E' proprio nel ruolo di un'innocente ragazza del New England del 1630 destinata ad unirsi ad una congrega di sanguinarie streghe che la Taylor-Joy appare nuda sullo schermo per la prima volta, un nudo incredibilmente simbolico perché nel film rappresenta l'abbandono dei canoni puritani della sua famiglia in favore di una perdizione pagana, in un finale epico difficile da dimenticare.

Un altro ruolo senza veli arriva in televisione nel 2017 con The Miniaturist, una miniserie BBC nella quale l'attrice interpreta il ruolo di Petronella Brandt, mentre nel 2020 si spoglia fugacemente sia al cinema che in tv, prima con Emma di Autumn de Wilde e poi col già citato La regia degli scacchi di Scott Frank.

Vi ricordiamo che prossimamente Anya Taylor-Joy sarà la protagonista di Last Night in Soho di Edgar Wright, di Furiosa di George Miller e di The Northman, il nuovo horror di Robert Eggers.

