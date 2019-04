Any Person, Living or Dead: Kumail Nanjiani nell'esilarante commedia

Dopo averlo visto al fianco di Dave Bautista nel prossimo film Stuber, l'attore e comico Kumail Nanjiani sarà protagonista di un'esilarante commedia dal sapore sci-fi dal titolo Any Person, Living or Dead.

L'attore, chiaramente, sarà il protagonista del film, ispirata ad una storia breve scritta da Simon Rich, uno degli autori del SNL.

La storia ruota intorno ad uno scienziato che inventa una macchina del tempo per assemblare le più grandi menti della storia, e averle insieme per risolvere tutti i problemi del mondo. Tuttavia, lo scienziato non pensa a tutte le differenze culturali e le barriere linguistiche di queste menti eccellenti. Dopo che il suo esperimento va a finire malissimo, capisce che dovrà dare la caccia a queste figure storiche prima che minaccino seriamente il nostro futuro.

Presto vedremo l'attore partecipare anche al reboot televisivo The Twilight Zone.