Anvengers: Endgame: i fan scovano un nuovo errore e ha a che fare con War Machine

Nonostante sia passato ormai molto tempo dall'uscita di Avengers: Endgame i fan continuano a scovare nuovi errori. Diciamo che anche a causa della colossale portata delle produzioni del Marvel Cinematic Universe, qualche piccola svista ci può stare ma, prima o poi queste saranno sempre scovate dagli spettatori più attenti.

Dopo l'errore di continuità di Ant-Man, un utente di Reddit ha notato un particolare riguardante War Machine, per essere precisi la sua armatura che, a seconda delle scene presenta caratteristiche diverse. La scena in questione è quella in cui la Nebula del 2014 inizia a cortocircuitare e mostrare Rhodey in un ologramma. In Avengers: Endgame, War Machine indossa una nuova armatura, la Mark VI ma, in un'inquadratura successiva sembra che il supereroe interpretato da Don Cheadle indossi la Mark IV, ovvero l'armatura che ha indossato in Avengers: Infinity War.

Nell'immagine che vi riportiamo di seguito infatti, potete notare un design differente in alcuni punti come ad esempio, la forma della luce rossa centrale dell'armatura. Nella Mark VI ha una forma esagonale mentre, nella Mark IV ha una forma più simile a quella di un pentagono.

Un altro clamoroso errore riguarda la battaglia finale di Avengers: Endgame. Infatti come alcuni fan hanno notato, lo scudo di Capitan America si ricompone miracolosamente dopo essere stato quasi totalmente distrutto. Voi avevate notato questi errori? Fatecelo sapere nei commenti.