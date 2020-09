Antony Starr, la star di The Boys in un horror, i fan in delirio: ecco i dettagli

LionsGate ha annunciato il cast ufficiale del prossimo thriller/horror Cobweb, con la produzione del film che inizierà a fine mese a Sofia, in Bulgaria. Uno dei nomi più gettonati è Antony Starr, co-protagonista di The Boys, serie disponibile Amazon Prime Video che sta riscuotendo un enorme successo anche con la seconda stagione.

Accanto a Starr reciterà Lizzy Caplan, Cleopatra Coleman e Woody Norman. Cobweb è ambientata in una piccola cittadina, in una casa che sembra uguale a tutte le altre. In questa casa un ragazzino sente un misterioso picchiettare dall'interno delle mura e sospetta che i suoi genitori nascondano un terribile segreto.



Erin Westerman, presidente di produzione di LionsGate Motion Picture Group:"Crediamo molto nel settore dell'horror e nella continua necessità di contenuti, quindi siamo entusiasti di collaborare con Vertigo e Point Grey, per portare sullo schermo il primo film di Sam Bodin".

Cobweb è diretto da Samuel Bodin (Marianne, Netflix) e scritto da Chris Thomas Devlin. Lizzy Caplan sarà Carol, madre del bambino. Antony Starr vestirà i panni di Mark, il padre del giovane protagonista. Woody Norman sarà Peter, un ragazzino timido che diventa sempre più turbato da quello strano ticchettio che sente tra le mura di notte.

Cleopatra Coleman è la signorina Devine, insegnante supplente di Peter, in sostituzione alla scuola elementare locale.



Su Everyeye trovate la recensione di The Boys e la recensione di Masters of Sex, due serie nelle quali recitano Antony Starr e Lizzy Caplan.