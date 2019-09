Antonio Banderas non voleva imitare Almodovar in Dolor y Gloria

Quella tra Antonio Banders e Pedro Almodovar è una delle belle storie di amicizia e intesa lavorativa che il cinema non manca mai di regalare: l'attore conosce benissimo il regista, al punto da aver temuto di far diventare il protagonista di Dolor y Gloria, già fortemente autobiografico, una sorta di caricatura.

Banderas ha infatti rivelato di aver prevedibilmente colto riferimenti a molti aspetti della vita di Almodovar nel film; il regista, dal canto suo, non ha posto paletti all'interpretazione ed ha dato senza remore al suo attore protagonista il permesso di imitare le sue movenze e i suoi modi di fare.

Offerta che, però, Banderas ha ritenuto giusto rifiutare: "[Almodovar] aveva già provveduto a replicare su di me il suo modo di vestire, i suoi capelli, il suo aspetto, abbiamo persino fatto un'esatta riproduzione dello studio che c'è a casa sua. Ma ad un certo punto durante la preparazione venne da me e mi disse: 'Non aver paura di imitare i miei modi di fare'. E io gli dissi: 'Uhhhh, non pensarlo neanche. Diventerebbe una caricatura'".

Il risultato sembra aver dato ragione a Banderas: nonostante la palese ispirazione autobiografica il personaggio di Salvador Mallo resta un'entità a sé stante, che spinge gli spettatori ad empatizzare con le sue sofferenze pur senza necessariamente ricollegarlo al vissuto di Almodovar. L'apprezzamento tributato al film, d'altronde, è ora provato anche dalla decisione di presentarlo come candidato spagnolo per i prossimi Oscar.