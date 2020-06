Antonio Banderas sull'ex moglie Melanie Griffith: 'Farà sempre parte della mia famiglia'

Sposati per quasi vent'anni e divorziati dal 2015, Antonio Banderas e Melanie Griffith hanno ancora uno splendido rapporto. Lo ha confermato l'attore alla trasmissione El break de las 7, dove tra le altre cose ha parlato della vita trascorsa al fianco della ex moglie.

I due si sono conosciuti sul set di 'Two Much - Uno di troppo', nel 1996, e al settembre dello stesso anno è nata la figlia Stella, che oggi fa la modella. "Arrivi a un punto in cui devi lasciare da parte il tuo ego e non intestardirti a dimostrare che hai ragione o cercare chi dei due è colpevole di qualcosa, perché potrebbe essere colpa di entrambi o di nessuno dei due" ha spiegato Banderas. "Credo che siamo entrambi riluttanti a seppellire 20 anni di matrimonio, siamo esseri umani e, come tali, commettiamo degli errori, è la nostra natura".

Sul matrimonio, l'attore ha aggiunto: "La vita che ho avuto con Melanie è stata bellissima e abbiamo trascorso 20 anni meravigliosi, durante i quali abbiamo dato il meglio di noi stessi e abbiamo vissuto dei momenti splendidi che non dimenticherò mai. Abbiamo fatto una figlia stupenda, che entrambi amiamo e questo è il risultato finale della nostra relazione, la cosa più bella che abbiamo fatto insieme".

Anche dopo il divorzio, Banderas considera la Griffith come parte della sua famiglia: "Anche se adesso siamo separati legalmente, Melanie è ancora la mia famiglia e farà sempre parte della mia vita. Quando vado a Los Angeles, vado sempre a trovarla e giusto ieri abbiamo parlato al telefono, in un modo assolutamente naturale."

Banderas, lo ricordiamo, è stato nominato tra i migliori attori protagonisti degli Oscar 2020 per via della sua toccante performance in Dolor Y Gloria, acclamata pellicola di Pedro Almodovar.