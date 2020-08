Antonio Banderas, la star spagnola è guarita dal Coronavirus

La star spagnola Antonio Banderas, candidato all'Oscar per Dolor y Gloria di Pedro Almodovar, ha annunciato pubblicamente di essere guarito dal Coronavirus. Banderas qualche settimana fa aveva annunciato di essere risultato positivo al COVID-19 e ora è intervenuto nuovamente sul suo account per annunciare la completa guarigione.

"Dopo 21 giorni di rigorosa reclusione posso dire oggi di aver superato l'infezione da COVID-19. Sono guarito. Il mio pensiero va a coloro che non sono stati fortunati come me e a coloro che hanno sofferto più di me. Auguro tanta forza anche a coloro che sono ancora nel bel mezzo della battaglia" ha twittato Banderas.



Lo scorso 10 agosto Banderas aveva annunciato ai fan di essere risultato positivo al Coronavirus:"Voglio rendere pubblico che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il 60° compleanno in quarantena, essendo risultato positivo alla malattia da COVID-19, causata dal Coronavirus. Vorrei aggiungere che mi sento particolarmente bene, solo un po' più stanco del solito, e sono fiducioso che mi riprenderò il prima possibile seguendo le istruzioni mediche che spero mi permetteranno di superare il periodo di contagio che sto soffrendo e che sta influenzando così tante persone in tutto il pianeta".

A luglio Banderas ha venduto la sua lussuosa casa di Manhattan, proprio poche settimane prima di annunciare di essersi ammalato; sui social Antonio Banderas dichiarò di aver contratto il Coronavirus proprio nel giorno del suo compleanno.