Antonio Banderas soddisfatto degli Oscar 2020: 'Gli Academy Awards sono diventati globali'

Nella giornata di ieri sono state annunciate ufficialmente le nomination agli Oscar 2020, e nella cinquina dei migliori attori è rientrato anche il nome di Antonio Banderas, protagonista di Dolor Y Gloria di Pedro Almodovar.

Come ogni anno ci sono state diverse polemiche per via di illustri esclusi e inclusività, ma l'attore di Malaga ha una visione molto più ottimistica rispetta a quella di numerosi commentatori d'oltreoceano: "Ci vuole tempo, ma penso che gli Oscar siano sempre più globali. Di anno in anno diventano meno americani e più internazionali", ha dichiarato Banderas a TheWrap. "È molto diversa dall'Academy che ho scoperto ormai parecchi decenni fa perché è molto più aperta di quanto non fosse allora, è molto più aperta rispetto agli stili e al lavoro dei cineasti di altri paesi. Le persone nel cinema americano hanno iniziato a guardarsi intorno per vedere cosa sta succedendo in altre culture del mondo".

L'attore ha continuato:

“Quando sono arrivato a Hollywood per la prima volta, la porta non era così aperta come lo è ora. È stato più difficile far aprire le persone a punti di vista e voci a cui non erano abituati. Mentre ora è normale avere non solo attori spagnoli, ma un attore spagnolo che per tutto il film parla solo spagnolo, e che il pubblico in America sia stato così aperto nei confronti del film."

Infine, Banderas ha anche ringraziato il regista Pedro Almodovar, che è stato nominato nella categoria miglior film internazionale ma non in quelle per la miglior regia o la miglior sceneggiatura originale. "Ho girato otto film con Pedro, ma questa volta è stato diverso. Diverso anche rispetto a qualsiasi cosa abbia mai fatto nella mia carriera. Non avevo mai girato un film in cui il mio regista era anche il mio personaggio!".

