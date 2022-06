Antonio Banderas:'Ricordo la prima volta che vidi Harrison Ford in Indiana Jones'

Antonio Banderas ha raccontato di essere rimasto sbalordito quando vide per la prima volta Harrison Ford nel costume di Indiana Jones. L'attore spagnolo apparirà al fianco della star nel prossimo capitolo, Indiana Jones 5, e ha ammesso quanto sia strano essere sul set insieme ad un personaggio così iconico.

Intervistato da Entertainment Tonight, Banderas ha dichiarato:"Il primo giorno in cui mi sono truccato presto qualcuno bussa alla mia porta, mi guardo alle spalle e lui dice 'Ehi', ed era Indiana Jones con la sua acconciatura, il cappello, tutto. Era una cosa del tipo 'Wow, è strano'. Vidi Indiana Jones quando mi trasferii a Madrid all'inizio degli anni '80".



Nonostante abbia evitato di rivelare dettagli sul suo ruolo in Indiana Jones 5, Antonio Banderas ha ricordato quando, a 20 anni, vide il film per la prima volta sul grande schermo:"Ricordo anche il nome del cinema e pensai 'Oh mio Dio, questo è il futuro dei film d'avventura'. E lo è stato per molti anni. Per 40 anni".



Banderas prosegue:"Ora tutto sta cambiando, il paradigma del cinema sta cambiando". La star di Indiana Jones, 79 anni, tornerà nel ruolo dell'archeologo avventuriero nel prossimo quinto capitolo della saga, diretto da James Mangold e prodotto da Steven Spielberg. Harrison Ford verrà molto probabilmente ringiovanito in digitale, un escamotage che però in passato Spielberg aveva rifiutato.



"Ho vissuto un'esperienza meravigliosa, lavorando con James Mangold e di nuovo con Kathy e Frank" ha dichiarato di recente Ford.

Sul nostro sito vi raccontiamo il ritorno di Indy nell'approfondimento dedicato al personaggio.