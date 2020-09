Antonio Banderas e Penelope Cruz di nuovo insieme sul set di Official Competition

Poco tempo dopo l'arrivo della pandemia era stato annunciato lo stop ai lavori su Official Competition, nuovo film che vede protagonisti Antonio Banderas e Penelope Cruz, ora pronti a tornare sul set.

Il film si propone come una produzione spagnola ad alto budget, e oltre ai due celebri protagonisti potrà contare sulla partecipazione di attori pluripremiati come Oscar Marinez. Purtroppo la situazione non è ancora delle migliori in Spagna, e gli attori devono attenersi a delle strette misure di sicurezza per tutelare la salute degli attori.

"Tra tutti i lati negativi dell'interrompere le riprese, ce n'è stato uno positivo: abbiamo avuto un'insolita quantità di tempo per studiare il materiale già girato e per studiare al microscopio la sceneggiatura rimanente. Il materiale che abbiamo è già meraviglioso: Penelope, Antonio e Oscar sono straordinari. Le scene hanno già ciò che volevamo, uno scomodo mix di tensione, sarcasmo in una cornice estetica di grande forza concettuale", ha dichiarato il regista Gastòn Duprat.

La trama si concentrerà sulla famosa cineasta Lola Cuevas (Cruz), reclutata per creare un film di spessore con moltissime star, tra cui l'attore hollywoodiano interpretato da Banderas e l'attore teatrale Ivàn Torres (Martinez). Dopo il successo di Dolor Y Gloria, film di Pedro Almodovar in cui hanno recitato, pur senza condividere il set, Penelope Cruz e Antonio Banderas, si prospetta un altro interessante progetto meta-cinematografico per i due attori.