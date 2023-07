Antonio Banderas orgoglioso di Zorro:'Ricordo quel prezioso consiglio di Spielberg'

Intervistato da Yahoo Entertainment, Antonio Banderas ha ricordato l'importanza nella sua carriera di La maschera di Zorro e di quel casting, che gli permise di interpretare un personaggio così amato e apprezzato sul grande schermo. Banderas ha raccontato quell'esperienza che gli segnò il percorso nel cinema.

"È stato molto significativo perché la mia carriera in quel momento era principalmente in film europei, in particolare tutto il lavoro che ho fatto con Pedro Almodóvar. Improvvisamente sono entrato in un universo completamente differente, un universo di azione, di film internazionali che hanno fatto il giro del mondo. È stato incredibile, è stato un enorme successo" ha dichiarato l'attore spagnolo.



In effetti, prima di La maschera di Zorro le partecipazioni di Banderas a film americani erano perlopiù di contorno come in Philadelphia e Desperado.

Banderas ha raccontato anche il consiglio che gli diede un famoso regista:"Steven Spielberg una volta mi ha detto, mentre stavamo girando, 'Questo sarà probabilmente uno degli ultimi western girato nel modo in cui si giravano i western ai vecchi tempi, con scene vere, con cavalli veri, dove tutto è vero, vero combattimento con la spada, niente CGI'. Tutto era pratico. E disse 'Ma le cose cambieranno, cambieranno e cambieranno velocemente. E quindi dovresti essere orgoglioso di questo film'. E io sono forse di più ora del momento in cui lo stavo facendo. Non so se fossi realmente consapevole quando facevo Zorro che impatto avrebbe avuto. E soprattutto dopo venticinque anni. È stato un bellissimo film d'avventura con molti ingredienti che l'hanno fatto risplendere in un modo molto molto bello, non ho altro che bei ricordi". A gennaio Antonio Banderas ha ricordato l'infarto che lo colpì sei anni fa come uno dei periodi migliori della propria vita perché lo rese consapevole del suo modo di vivere.



Su Everyeye trovate la recensione di La maschera di Zorro, con Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones.