Antonio Banderas e molti altri attori nel cast di The Voyage of Doctor Dolittle

ha confermato svariati nuovi ingressi nel cast del nuovoche vedrà nei panni del protagonista, il Dr. Dolittle, niente di meno che Robert Downey Jr.

Il sito svela che gli attori Antonio Banderas (La maschera di Zorro) e Michael Sheen (TRON: Legacy) sono attualmente in trattative per entrare nel cast della pellicola. Banderas dovrebbe interpretare un pirata di nome Rassouli mentre Sheen il ruolo di Mudfly. Ad affiancare Robert Downey Jr., svela invece il The Hollywood Reporter, dovrebbe esserci anche Selena Gomez (Hotel Transylvania) in un ruolo ancora non svelato.

Parlando degli animali parlanti che converseranno con il Dr. Dolittle/Downey Jr., tra i doppiatori originali troveremo Emma Thompson (La Bella & La Bestia), Tom Holland (Spider-Man: Homecoming) e Ralph Fiennes (la saga di Harry Potter).

Stephen Gaghan dirigerà The Voyage of Doctor Dolittle da una sceneggiatura firmata da Gaghan insieme a Tom Sheppard. Ispirato ai libri per bambini di Hugh Lofting degli anni '20, questo nuovo adattamento inizierà la sua produzione entro la fine di febbraio a Londra.

Robert Downey Jr. (Iron Man, Sherlock Holmes) non sarà il primo a vestire i panni del famoso Dottor Dolittle. Nel 1967 fu Rex Harrison a dargli il volto ne Il Favoloso Dottor Dolittle ma il personaggio è entrato nell'immaginario collettivo soltanto nel 1998 con il remake interpretato da Eddie Murphy, a cui seguì un sequel. Furono realizzati successivamente anche tre episodi direct-to-video con la figlia del Dr. Dolittle, interpretata da Kyla Pratt.