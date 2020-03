Antonio Banderas sarà al fianco di Tom Holland nel cast di Uncharted

Stando a quanto rivela in esclusiva Variety, Antonio Banderas sarà nel cast di Uncharted - Il film. Insieme a lui sarebbero stati ingaggiati anche Tati Gabrielle (The 100) e Sophia Ali. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo dell'attore spagnolo, reduce dalla nomination all'Oscar come miglior attore per Dolor y Gloria di Pedro Almodovar.

Uncharted - Il film, tratto dall'omonima saga di videogiochi firmata Naughty Dog, sarà diretto da Ruben Fletcher (Venom). Protagonista sarà Tom Holland, che ha recentemente annunciato il prossimo inizio delle riprese. L'interprete di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe sarà Nathan Drake, un cacciatore di tesori che viaggia in tutto il mondo per svelare alcuni misteri storici.

La sceneggiatura del film - prodotto da Charles Roven e Alex Gartner di Atlas Entertainment e da Avi Arad e Ari Arad di Arad Productions - nella sua versione più recente, è scritta da Art Marcum e Matt Holloway. Produttori esecutivi saranno Asad Qizilbash e Carter Swan di Playstation Productions.

Oltre a Dolor y Gloria, Antonio Banderas ha interpretato recentemente Panama Papers di Steven Soderbergh e Knight of Cups di Terence Malick. Attualmente è impegnato sul set dello spagnolo Competencia Oficial con Penelope Cruz.

Sophia Ali ha recitato in Obbligo o verità di Jeff Wadlow e in Tutti vogliono qualcosa di Richard Linklater. Tati Gabrielle, oltre che in The 100 di The CW, è nel cast di Le terrificanti avventure di Sabrina, in streaming su Netflix.

Dopo aver letto la sceneggiatura, Tom Holland ha anticipato che Uncharted sarà un film molto divertente.