Antonio Banderas ha il coronavirus: 'Così festeggio i miei 60 anni'

Giornata decisamente difficile da dimenticare quella di Antonio Banderas, seppur per motivi tutt'altro che felici: la star de La Maschera di Zorro, infatti, ha rivelato nel giorno del suo sessantesimo compleanno di aver scoperto di essere positivo al coronavirus.

Festeggiamenti rimandati, dunque: l'attore feticcio di Pedro Almodovar è costretto alla quarantena proprio come tutti coloro che hanno contratto il virus negli ultimi mesi, ma non si abbatte e con un post su Twitter tranquillizza i suoi fan.

"Un saluto a tutti. Comunico a tutti che oggi, 10 agosto, mi vedo costretto a celebrare il mio sessantesimo compleanno in quarantena essendo risultato positivo al COVID-19. Voglio comunque dirvi che mi sento abbastanza bene, solo un po' più abbattuto del solito, e che spero di riprendermi il prima possibile seguendo le indicazioni dei medici che spero mi permetterà di guarire da questa malattia che sta colpendo tante persone in tutto il mondo. Approfitterò di questo isolamento per scrivere, leggere, riposare e continuare a fare progetti per iniziare a dare un senso a questi 60 anni appena compiuti. Un grande abbraccio a tutti" ha scritto l'attore sulla propria pagina social.

Problemi di salute a parte, comunque, recentemente l'attore ha concluso un grosso affare: ecco a quanto è stata venduta la casa di Antonio Banderas a Manhattan.