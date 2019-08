Antonio Albanese fa il verso al Re Leone nel nuovo teaser di Cetto c'è

Vision Distribution ha pubblicato sul suo canale Youtube il nuovo teaser di Cetto c'è, senzadubbiamente, terzo film sulla figura del politico corrotto Cetto La Qualunque creata e interpretata da Antonio Albanese. Il film sarà nei cinema italiani dal prossimo 21 novembre.

Dopo Qualunquemente (2011) e Tutto tutto niente niente (2012), Antonio Albanese torna a vestire i panni di una delle sue creature più amate dal pubblico, con le sue improbabili massime di vita e il suo strampalato accento calabrese, apparsa nelle trasmissioni della Gialappa's Band e in Che tempo che fa di Fabio Fazio prima di trovare anche una dimensione cinematografica.

Nel teaser, un filmato della durata di circa un minuto, è evidente l'omaggio-parodia al disneyano Il Re Leone, proprio in questi giorni al cinema con un incasso di tre milioni all'esordio italiano. Come Mufasa con Simba in una delle scene più iconiche del film, infatti, Cetto La Qualunque, indicando al figlio il panorama davanti a sé, gli dice: "Guarda, tutto questo un giorno sarà tuo", alludendo però alle donne discinte e festanti che lo acclamano.

Cetto c'è, senzadubbiamente è scritto da Antonio Albanese con Piero Guerrera e Giulio Manfredonia (quest'ultimo è anche il regista), e prodotto da Wildside e Fandango.

Rileggi qui la nostra recensione di Qualunquemente, il debutto al cinema di Cetto La Qualunque.